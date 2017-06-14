Борец-вольник Садулаев стал чемпионом России в новой весовой категории

Олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев выиграл чемпионат России по вольной борьбе в Назрани в новой для себя весовой категории до 97 кг. Ранее он выступал в категории до 86 кг, в которой выиграл два чемпионата мира.

В финальной схватке Садулаев взял верх над Владиславом Байцаевым со счётом 8:7. До этого по ходу турнира чемпион не отдал соперникам ни одного балла. Бронзовыми призёрами стали Юрий Белоновский и Расул Магомедов.

Ранее в заключительный день соревнований победы одержали Алан Гогаев (до 65 кг) и Хетик Цаболов (до 74 кг).