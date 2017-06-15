Стоимость проведения Олимпиады-2016 составила $ 13,2 млрд

Федеральное агентство олимпийского наследия представило данные по стоимости проведения летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Всего организаторы потратили $ 13,2 млрд, что на $ 4,4 млрд больше первоначально заявленной стоимости, сообщает Reuters.

При этом подчёркивается, что сумма может вырасти ещё больше после дополнительного пересчёта. $ 8 млрд было потрачено на инфраструктуру, $ 2,8 млрд – на операционные расходы.

Проведение летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне обошлось в $ 14,3 млрд.