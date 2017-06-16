А. Цыплаков: защищать честь нейтрального флага Даниилу неинтересно

Отец и личный тренер российского прыгуна в высоту Даниила Цыплакова Александр Цыплаков сообщил, что его сын может пропустить весь летний сезон. Спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы колена.

«Я не исключаю, что Даниил вообще пропустит этот сезон. Только в середине июля врачи могут разрешить спортсмену прыгать в полную силу, поэтому не вижу смысла в создавшихся условиях рисковать здоровьем и выходить сразу на соревнования. Если бы на международных стартах мы выступали под флагом России, то тогда, может быть, и можно было поторопиться со стартами. А защищать честь нейтрального флага нам неинтересно.

Поэтому мы ждём, когда Всероссийская федерация лёгкой атлетики вернёт членство в IAAF, а полноценно выступать начнём только зимой — будем готовиться к чемпионату мира в помещении. Хотя я допускаю, что в сентябре он выступит на каком-нибудь коммерческом старте за границей", — цитирует Цыплакова-старшего ТАСС.