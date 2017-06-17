Коровашков выиграл спринтерский заплыв на каноэ-одиночках на ЧР в Москве

Алексей Коровашков стал чемпионом России по гребле на каноэ-одиночках на 200 м на турнире, который проходит в Москве. Аналогичную дистанцию на байдарке-двойке быстрее всех преодолели Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины. 200 м. Каноэ-одиночка
1. Алексей Коровашков — 38,19.
2. Иван Штыль — 38,31.
3. Андрей Крайтор — 38,69.
Байдарка-двойка
1. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко — 32,14.
2. Василий Берендяев/Александр Бирюков — 32,78.
3. Сергей Дузь/Владимир Лузин — 32,86.