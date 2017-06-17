Коровашков выиграл спринтерский заплыв на каноэ-одиночках на ЧР в Москве

Алексей Коровашков стал чемпионом России по гребле на каноэ-одиночках на 200 м на турнире, который проходит в Москве. Аналогичную дистанцию на байдарке-двойке быстрее всех преодолели Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко.



Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва

Мужчины. 200 м. Каноэ-одиночка



1. Алексей Коровашков — 38,19.

2. Иван Штыль — 38,31.

3. Андрей Крайтор — 38,69.



Байдарка-двойка



1. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко — 32,14.

2. Василий Берендяев/Александр Бирюков — 32,78.

3. Сергей Дузь/Владимир Лузин — 32,86.