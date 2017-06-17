Российские шпажистки поборются за золото ЧЕ по фехтованию с француженками

Российские шпажистки Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова и Дарья Мартынюк одержали победу над сборной Румынии со счётом 45:41 в полуфинале чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Грузии.

Теперь в финале россиянкам предстоит встретиться со представительницами сборной Франции, которые в своём полуфинале одолели соперниц из команды Эстонии. Эстонки и румынки поспорят за бронзовые медали..



Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси, Грузия

Шпага. Женщины. Командный турнир. Полуфинал



Россия — Румыния — 45:41.