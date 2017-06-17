Российские шпажистки завоевали серебряные медали ЧЕ по фехтованию

Российские шпажистки Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова и Дарья Мартынюк проиграли соперницам из сборной Франции со счётом 41:42 в финале командных соревнований на чемпионате Европы по фехтованию в Грузии. Таким образом, француженки завоевали золотые медали, а россиянки стали обладательницами серебряных.



В матче за третье место сборная Румынии одолела представительниц Эстонии со счётом 45:38 и завоевала бронзовые медали.



Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси, Грузия

Шпага. Женщины. Командный турнир. Финал



Россия — Франция — 41:42.



Матч за третье место



Эстония — Румыния — 38:45.