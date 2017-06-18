Ефимова и Чупков выиграли 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Кане

Российские пловцы одержали победы на дистанции 200 метров брассом на этапе плавательной серии «Маре Нострум», который проходит в Кане (Франция). В женском финале первенствовала Юлия Ефимова, опередив соперниц на 4,5 секунды.

Соревнования среди мужчин выиграл Антон Чупков, улучшив собственный рекорд России – 2.07,46.

Вероника Попова стала второй на дистанции 400 метров вольным стилем, уступив венгерке Айне Кешели. Дарья Устинова финишировала третьей в финале на 100 м на спине, проиграв австралийке Эмили Сибом и канадке Рак Тейлор.