Олимпийская чемпионка синхронистка Прокофьева завершила карьеру

Олимпийская чемпионка летних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в групповых соревнованиях российская синхронистка Елена Прокофьева приняла решение завершить карьеру. 22-летняя спортсменка также является шестикратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

«Я приняла решение завершить спортивную карьеру. Большое спасибо тренерам и девочкам за уделённое мне время, но жизнь не состоит из одного лишь спорта, и я хочу попробовать себя в чём-то ином», — приводит слова Прокофьевой «Р-Спорт».