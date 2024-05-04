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Абдулрашид Садулаев в шестой раз выиграл золото чемпионата России по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом России. В финальной схватке в весовой категории до 97 кг он оказался сильнее Алихана Жабраилова.

Бронзовые награды достались Игорю Овсянникову из Красноярского края и Бады-Маадыр Самдану из Республики Тыва.

Чемпионат России по вольной борьбе — 2024.

До 97 кг:

1. Абдулрашид Садулаев (Республика Дагестан).

2. Алихан Жабраилов (Республика Дагестан).

3. Игорь Овсянников (Красноярский край) и Бады-Маадыр Самдан (Тыва).

Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе проходит с 30 апреля по 4 мая в Московской области. По его итогам формируется состав национальной команды на Олимпийские игры в Париже.

Ранее стало известно, что Садулаев не допущен на европейский квалификационный турнир в Баку из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо».