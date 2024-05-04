Абдулрашид Садулаев в шестой раз выиграл золото чемпионата России по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом России. В финальной схватке в весовой категории до 97 кг он оказался сильнее Алихана Жабраилова.
Бронзовые награды достались Игорю Овсянникову из Красноярского края и Бады-Маадыр Самдану из Республики Тыва.
Чемпионат России по вольной борьбе — 2024.
До 97 кг:
1. Абдулрашид Садулаев (Республика Дагестан).
2. Алихан Жабраилов (Республика Дагестан).
3. Игорь Овсянников (Красноярский край) и Бады-Маадыр Самдан (Тыва).
Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе проходит с 30 апреля по 4 мая в Московской области. По его итогам формируется состав национальной команды на Олимпийские игры в Париже.
Ранее стало известно, что Садулаев не допущен на европейский квалификационный турнир в Баку из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо».