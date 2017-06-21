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Южная Корея предлагает провести часть соревнований Олимпиады-2018 в КНДР

21 июня 2017, среда. 23:34. Другие

Министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван заявил, что его государство рассматривает вариант проведения некоторых соревнований в рамках Олимпийских игр 2018 года в КНДР.

«Мы бы хотели предложить КНДР провести на своей территории некоторые соревнования Олимпиады-2018, которая пройдёт в Пхёнчхане. Надеемся, что это может послужить снятию политической напряжённости между нашими странами. В частности, можно провести соревнования по горнолыжному спорту в центре Масикрен в КНДР.

Также мы предлагаем создать объединённую женскую сборную Южной и Северной Кореи по хоккею", — приводит слова То Чжон Хвана The Guardian.

Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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