Россияне проиграли хорватам в суперфинале Мировой лиги по водному поло

Мужская сборная России по водному поло потерпела поражение от сборной Хорватии со счётом 7:12 в матче второго тура суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе. Австралийцы одержали победу над японцами — 9:8.
Водное поло. Суперфинал Мировой лиги. Руза, Московская область
Мужчины. Группа «Б»
Россия — Хорватия — 7:12 (1:3, 2:2, 1:5, 3:2).
Австралия — Япония — 9:8.
Положение команд
1. Хорватия – 6.
2. Россия – 3.
3. Австралия – 3.
4. Япония – 0.
Завтра, 23 июня, россияне сыграют с японцами, а хорваты сразятся с австралийцами.