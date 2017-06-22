Россияне проиграли хорватам в суперфинале Мировой лиги по водному поло

Мужская сборная России по водному поло потерпела поражение от сборной Хорватии со счётом 7:12 в матче второго тура суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе. Австралийцы одержали победу над японцами — 9:8.



Водное поло. Суперфинал Мировой лиги. Руза, Московская область

Мужчины. Группа «Б»



Россия — Хорватия — 7:12 (1:3, 2:2, 1:5, 3:2).

Австралия — Япония — 9:8.



Положение команд



1. Хорватия – 6.

2. Россия – 3.

3. Австралия – 3.

4. Япония – 0.

Завтра, 23 июня, россияне сыграют с японцами, а хорваты сразятся с австралийцами.