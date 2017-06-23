Медведева: планирую учиться в университете и работать, работать, работать

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая сегодня получила аттестат об окончании школы, рассказала о своих ближайших планах.



«Прямо сейчас сразу поеду обратно на тренировку на базу в Новогорске, где проходит сбор, и буду работать, работать, работать. Для меня это самая большая награда — возможность реализовать себя и продолжать работать изо дня в день. Мой спорт — это моя жизнь, и я надеюсь, что у меня получится и в дальнейшем прославить имя нашей школы „Самбо-70“. В будущем собираюсь поступать в университет — РГУФК, спортивный», — сказала Медведева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».