Илюмжинов: Ханты-Мансийск стал центром развития мировых шахмат

Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов поделился впечатлениями от прошедшего в Ханты-Мансийске командного чемпионата мира среди мужчин и женщин. Женская сборная России в составе Александры Костенюк, Екатерины Лагно, Валентины Гуниной, Александры Горячкиной и Ольги Гири выиграла золото, мужская команда в составе Петра Свидлера, Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова и Владимира Федосеева завоевала серебро.

«На протяжении этих 12 дней Югра была эпицентром мировой шахматной жизни. А всего 12 лет назад, в 2005 году, никто не знал, что на шахматной карте появится такая земля, такой красивый город — Ханты-Мансийск, который станет центром развития мировых шахмат. Делегаты ФИДЕ открывали свои компьютеры и искали, где находится Югра. Сейчас, наверное, нет ни одного любителя шахмат, который не слышал бы о Ханты-Мансийске. За это время ФИДE вместе с Российской шахматной федерацией и руководством региона провели сотни шахматных соревнований российского и мирового уровня», — цитирует Илюмжинова официальный сайт турнира.