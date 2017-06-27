Ушёл из жизни первый азиатский спортсмен, выигравший Бостонский марафон

На 94-м году жизни скончался победитель Бостонского марафона 1947 года, мировой рекордсмен Су Юн Бок, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейскую ассоциацию легкоатлетических федераций. Су Юн Бок стал первым представителем Азии, выигравшим Бостонский марафон.

В 1948 году он принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне и продемонстрировал 27-й результат.

По окончании карьеры Су Юн Бок занимал пост исполнительного директора, вице-президента и заместителя председателя в олимпийском комитете страны.