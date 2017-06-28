Прыгунья с шестом Жук-Краснова выполнила норматив для участия в ЧМ-2017

Прыгунья с шестом Ангелина Жук-Краснова выиграла Кубок Москвы с результатом 4,60 м и выполнила квалификационный норматив для участия в чемпионате мира 2017 года в Лондоне, сообщает официальный сайт Федерации лёгкой атлетики Москвы. Второе место заняла Татьяна Швыдкина (4,30), третьей стала Мария Захаруткина (4,10).

В женских прыжках с шестом норматив для участия в чемпионате мира составляет 4,55 м.

Однако у Красновой пока нет разрешения от IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.