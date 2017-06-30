Николаев и Некрасова первенствовали на ЧЕ по прыжкам в воду среди юниоров

Российские спортсмены Никита Николаев и Екатерина Некрасова завоевали золотые медали чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в Бергене (Норвегия) в индивидуальных дисциплинах.

Николаев первенствовал в прыжках с трёхметрового трамплина, более чем на 20 баллов опередив занявшего второе место швейцарца Джонатана Сукова. Бронзовым призёром соревнований стал итальянец Франческо Порко.

Некрасова стала победительницей в прыжках с метрового трамплина, на 12,3 балла опередив Мишель Хаймберг из Швейцарии. Третье место заняла немка Лена Хентшель.