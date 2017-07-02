Шуртер победил в кросс-кантри на этапе Кубка мира в Андорре, Синцов — девятый

В Вальнорде (Андорра) завершился третий этап Кубка мира по маунтинбайку. В мужских соревнованиях в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» победу одержал швейцарец Нино Шуртер, опередив на 18 секунд соотечественника Матиаса Флюкигера. Бронзовым призёром стал француз Джордан Сарру. Россиянин Антон Синцов показал девятое время, уступив Шуртеру 1 минуту 11 секунд.
Маунтинбайк. Кубок мира. Третий этап. Вальнорд, Андорра
Мужчины. Кросс-кантри
1. Нино Шуртер (Швейцария) – 1:23.28.
2. Матиас Флюкигер (Швейцария) – отставание 0,18.
3. Джордан Сарру (Франция) – + 0,19…
9. Антон Синцов (Россия) – + 1,11.