Шуртер победил в кросс-кантри на этапе Кубка мира в Андорре, Синцов — девятый

В Вальнорде (Андорра) завершился третий этап Кубка мира по маунтинбайку. В мужских соревнованиях в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» победу одержал швейцарец Нино Шуртер, опередив на 18 секунд соотечественника Матиаса Флюкигера. Бронзовым призёром стал француз Джордан Сарру. Россиянин Антон Синцов показал девятое время, уступив Шуртеру 1 минуту 11 секунд.

Маунтинбайк. Кубок мира. Третий этап. Вальнорд, Андорра

Мужчины. Кросс-кантри

1. Нино Шуртер (Швейцария) – 1:23.28.

2. Матиас Флюкигер (Швейцария) – отставание 0,18.

3. Джордан Сарру (Франция) – + 0,19…

9. Антон Синцов (Россия) – + 1,11.