Гогаев, Валиев, Хизриев выступят на мемориале Циолковского по вольной борьбе

8-9 июля в Польше состоится мемориал Циолковского — 2017 по вольной борьбе. На турнире выступят четверо чемпионов России — 2017, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Вольная борьба. Мемориал Циолковского — 2017. Польша. Состав сборной России

До 65 кг. Алан Гогаев — чемпион Европы — 2012, призёр чемпионата мира — 2010, трёхкратный чемпион России.

До 70 кг. Магомедхабиб Кадимагомедов — чемпион России — 2017.

До 86 кг. Владислав Валиев — чемпион России — 2017.

До 125 кг. Анзор Хизриев — чемпион России — 2017.