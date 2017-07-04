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Гогаев, Валиев, Хизриев выступят на мемориале Циолковского по вольной борьбе

4 июля 2017, вторник. 10:06. Другие

8-9 июля в Польше состоится мемориал Циолковского — 2017 по вольной борьбе. На турнире выступят четверо чемпионов России — 2017, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Вольная борьба. Мемориал Циолковского — 2017. Польша. Состав сборной России
До 65 кг. Алан Гогаев — чемпион Европы — 2012, призёр чемпионата мира — 2010, трёхкратный чемпион России.
До 70 кг. Магомедхабиб Кадимагомедов — чемпион России — 2017.
До 86 кг. Владислав Валиев — чемпион России — 2017.
До 125 кг. Анзор Хизриев — чемпион России — 2017.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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Алан Гогаев
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