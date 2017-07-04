Кабаева выбрана первым в истории послом ЧМ по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана послом Международной федерации гимнастики на чемпионат мира—2017 по художественной гимнастике, который пройдёт в Пезаро (Италия) с 30 августа по 3 сентября.

«С этого года Международная федерация гимнастики будет выбирать почётных посланников вида спорта на каждый чемпионат мира. Миссия „посла гимнастики“ — популяризация и продвижение вида спорта на международном уровне. Кроме этого, посол FIG примет участие в медальной церемонии чемпионата, пресс-конференции и прочих публичных мероприятиях», — говорится в заявлении Федерации художественной гимнастики России в сети «Инстаграм».