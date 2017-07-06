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Егорян попала в состав сборной России на ЧМ по фехтованию в Лейпциге

6 июля 2017, четверг. 19:01. Другие

Федерация фехтования России утвердила состав национальной сборной для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Лейпциге (Германия) с 19 по 26 июля.

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг, Германия
Состав сборной России

Шпага
женщины: Татьяна Логунова (только личные соревнования), Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк, Татьяна Гудкова, Яна Зверева (только командные);
мужчины: Вадим Анохин (только личные), Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов, Антон Глебко (только командные).

Сабля
женщины: Яна Егорян, Анна Башта, Валерия Большакова, София Позднякова, Анастасия Баженова (резерв);
мужчины: Камиль Ибрагимов, Алексей Якименко, Вениамин Решетников (только личные), Дмитрий Даниленко, Владислав Поздняков (только командные).

Рапира
женщины: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Анастасия Иванова (резерв);
мужчины: Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов (только личные), Дмитрий Ригин (только командные).

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Теги
Аделина Загидуллина Алексей Черемисинов Алексей Якименко Вениамин Решетников Виолетта Колобова Дмитрий Ригин Инна Дериглазова Павел Сухов Татьяна Логунова Тимур Сафин Яна Егорян
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