Стал известен состав сборной РФ по плаванию на открытой воде на Универсиаду-2017

Россияне Кирилл Беляев, Роман Кожевников, Мария Новикова и Ольга Козыдуб выступят в соревнованиях по плаванию на открытой воде на Универсиаде 2017 года, которая пройдёт в Тайбэе с 19 по 30 августа, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации плавания.

У пловцов-марафонцев состоятся заплывы на дистанции 10 км.

Ранее стало известно, что Кирилл Абросимов, Евгений Дратцев, Сергей Большаков, Кирилл Беляев, Анастасия Крапивина, Валерия Ермакова, Дарья Кулик и Мария Новикова выступят в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования пройдут с 15 по 21 июля на озере Балатон.