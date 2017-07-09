Россиянки вышли в полуфинал этапа европейского Гран-при по регби-7 в Казани

Женская сборная России в четвертьфинале второго этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Казани переиграла команду Польши со счётом 15:0. Решающего перевеса хозяйки турнира добились в первом тайме. За выход в решающий матч россиянки поспорят либо с командой Ирландии, либо с регбистками из Португалии.

Накануне на групповом этапе сборная России последовательно победила сборные Нидерландов (48:0), Италии (55:0) и Уэльса (34:5).

Регби-7. Европейская серия Гран-при. Второй этап. Казань, Россия

Четвертьфинал

Россия — Польша — 15:0 (5:0).