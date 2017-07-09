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Томас: я выбирал между снопом сена и деревьями. Выбрал сено

9 июля 2017, воскресенье. 11:00. Другие

Британский велогонщик команды Sky Герейнт Томас прокомментировал своё падение на восьмом этапе веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс».

«Я притормозил, чтобы взять бутылку с водой, а когда вернулся в пелотон, то он внезапно стал ехать медленнее. Я упустил этот момент, поэтому мог либо въехать в сноп сена и упасть, либо въехать в деревья. Я выбрал сено.

Это был тяжёлый день, но он получился таким для всех гонщиков", — приводит слова Томаса официальный сайт Cycling News.

Напомним, что восьмой этап выиграл француз Лилиан Кальмежан.

Источник: Cyclingnews.com Сообщить об ошибке
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Теги
Тур де Франс
Новости. Другие
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