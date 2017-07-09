Велогонщик Порт получил травму шеи из-за падения во время этапа «Тур де Франс»

Австралийский гонщик BMC Racing Team Ричи Порт сошёл с «Тур де Франс» после падения на 9-м этапе. Велогонщику оказали первую помощь, надели на него специальный фиксатор шеи, после чего транспортировали в больницу.



По итогам восьми этапов Порт претендовал на победу в «Тур де Франс» — он занимал пятое место в общем зачёте соревнований.

Ранее на этом же этапе из-за падения был вынужден сойти с дистанции британец Джерейнт Томас, который занимал в генеральной классификации второе место. Он получил травму плеча.