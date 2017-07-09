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Велогонщик Порт получил травму шеи из-за падения во время этапа «Тур де Франс»

9 июля 2017, воскресенье. 20:01. Другие

Австралийский гонщик BMC Racing Team Ричи Порт сошёл с «Тур де Франс» после падения на 9-м этапе. Велогонщику оказали первую помощь, надели на него специальный фиксатор шеи, после чего транспортировали в больницу.

По итогам восьми этапов Порт претендовал на победу в «Тур де Франс» — он занимал пятое место в общем зачёте соревнований.

Ранее на этом же этапе из-за падения был вынужден сойти с дистанции британец Джерейнт Томас, который занимал в генеральной классификации второе место. Он получил травму плеча.

Оказание помощи Порту

Оказание помощи Порту

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тур де Франс Фото
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