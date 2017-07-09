Серебряный призёр ЧМ-2013 в Москве прошла обряд изгнания демонов

Кенийская бегунья Мерси Чероно, серебряный призёр чемпионата мира 2013 года в Москве на дистанции 5000 метров, прошла обряд по изгнанию демонов.



Помимо различных спортивных травм спортсменка испытывала семейные проблемы. Она решила обратиться к нигерийскому проповеднику и священнику Ти Би Джошуа, известному своими предсказаниями и изгнаниями нечистых духов из людей «во имя Иисуса».



Джошуа провёл обряд изгнания демонов в прямом эфире местного телевидения. Посмотреть, как выглядит этот обряд, можно в YouTube.