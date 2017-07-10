Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фигуристка Радионова: я никогда не сдаюсь и не отчаиваюсь

10 июля 2017, понедельник. 10:22. Другие

Серебряный призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира—2015 российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала своё решение перейти из группы Инны Гончаренко к тренеру Елене Буяновой и рассказала о подготовке программ на сезон.

«К сожалению, я должна была пойти на эти перемены. Я благодарна Инне Германовне, но мы потеряли связь между спортсменкой и тренером. Мы уже не могли делать работу, которая позволила бы добиться результата. Мы долгое время были вместе, но больше прежних отношений, которые помогают достичь устраивающего нас результата, не осталось.

Тренировки немного поменялись, но не скажу, что перемены были очень уж большими. Мне это нравится, у меня отличный контакт с Еленой Германовной. Работа идёт хорошо. Подождём тестовых прокатов.

Мы с Марией Сотсковой тренируемся в разное время, и каждая сосредоточена на себе. Тренер знает лучше, и я ей доверяю. Я ни на кого не смотрю и сосредоточена лишь на своей работе. На льду я не вижу никого, кроме себя.

Все секреты новых программ я раскрывать не буду. Для произвольной программы я выбрала стиль, который раньше не использовала. Мы решили показать меня в новом образе. Зрителям будет интересно. Это эмоциональная программа, она мне нравится.

Люди с сильным характером могут справиться со всеми трудностями. Те, у кого его нет, чемпионами на станут. У всех бывают травмы, мы растём, изменяемся и должны адаптироваться. Кто справится со всем этим, будет на вершине. Я никогда не сдаюсь и не отчаиваюсь, а просто должна идти вперёд», — цитирует Радионову Golden Skate.

Источник: Golden Skate Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Елена Радионова Мария Сотскова
Новости. Другие
10 июля 2017, понедельник
10:22 Фигуристка Радионова: я никогда не сдаюсь и не отчаиваюсь
10:09 Сильченко стал 12-м на этапе Мировой серии по клифф-дайвингу в Португалии
09:45 Стали известны первые победители III Всероссийских пляжных игр
09:30 Фара, Бартолетта, Стефаниди победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
09:23 Гордеев: за какую бы команду ни выступал, я всегда переживал за «Спартак»
09:16 Комиссаров стал вторым на Кубке Европы по парусному спорту в классе «Лазер»
09:15 Защитник Гордеев подписал контракт с МФК «Спартак»
09:04 Чемпионы ОИ-2004 посетили российских военных на базе Хмеймиме
03:37 IAAF не допустила шестерых легкоатлетов РФ на чемпионат Европы среди юниоров
02:52 Фара: я никогда не проваливал допинг-тестов
01:27 МОК заканчивает перепроверку допинг-проб с ОИ-2010. Пробы из Сочи проверят позже
01:09 МОК не будет выплачивать долги организаторов Игр-2016
00:37 Россиянки завоевали шесть медалей на Poland Open — 2017 по борьбе
00:14 Гогаев и Сурков выиграли международные турниры по борьбе в Польше
9 июля 2017, воскресенье
23:56 Серебряный призёр ЧМ-2013 в Москве прошла обряд изгнания демонов
23:48 Меньков: будет громко сказано, но я надеюсь выиграть чемпионат мира
23:41 У велогонщика Порта диагностированы переломы таза и правой ключицы
22:45 Свидлер и Непомнящий одержали победы в 4-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Женеве
22:28 Рамзан Кадыров поздравил победителей и участников регаты на озере Кезеной-Ам
22:27 Биатлонистам Лапшину и Аввакумовой разрешили выступить на ОИ-2018 за Южную Корею
22:11 Независимая организация допинг-тестирования начнёт работу перед ОИ-2018
22:06 Сатирический сайт выдумал новость об изъятии комиксов из-за пропаганды допинга
21:40 ЦСКА и «Кристалл» вышли в лидеры чемпионата России по пляжному футболу
21:21 Британцы получили отобранную у россиян медаль ОИ на этапе «Бриллиантовой лиги»
20:57 МОК изменил программу юношеских Олимпийских игр 2020 года
20:43 Шкуренёв: главное – выступать, соревноваться. Иначе совсем плохо будет
20:38 Пловец Рылов готовится к чемпионату мира в Будапеште с травмой плеча
20:01 Велогонщик Порт получил травму шеи из-за падения во время этапа «Тур де Франс»
19:58 Лесной: мы русские, мы сильные, а нейтральный флаг — это всё политика
19:45 Фёдоров: пока не думаю о том, каково мне будет идти под нейтральным флагом
19:40 Ласицкене: разборки с соперницами на двухметровой высоте — это очень здорово
19:30 «Художницы» Селезнёва и Бравикова завоевали три золота на этапе КМ в Берлине
19:20 Уран победил на девятом этапе «Тур де Франс — 2017»
18:50 IAAF допустила к международным стартам Менькова и ещё 15 легкоатлетов РФ
18:41 Синцов завоевал бронзу в кросс-кантри на этапе КМ по маунтинбайку
18:27 Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Шишкина вышла замуж
18:06 Женская сборная России по регби-7 защитила титул чемпиона Европы
17:36 Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
17:25 Игроки женской сборной России по регби-7 станцевали в раздевалке перед финалом
17:08 «Джиро д’Италия»-2018 стартует в Иерусалиме
16:47 Калентьева стала восьмой в кросс-кантри на этапе КМ по маунтинбайку
16:46 Селезнёва выиграла упражнения с обручем и мячом на этапе Челлендж Кубка
16:44 Гонщик Sky Томас сошёл с «Тур де Франс» из-за падения на девятом этапе
15:34 Глава НОК Южной Кореи: ОИ-2018 могут стать «Играми мира»
14:49 Россиянки пробились в финал этапа европейской серии Гран-при по регби-7
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017