Синхронистки РФ выиграли квалификацию среди дуэтов в технической программе на ЧМ

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич с первым результатом квалифицировались в финал соревнований в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Россиянки получили за своё выступление 95,0062 балла. Вторыми стали китаянки Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь (92,9033), третьими – украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно (90,6940).

Ранее Колесниченко показала лучший результат в квалификации среди солисток.

Финал в соревнованиях дуэтов состоится 16 июля.