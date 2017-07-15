Раджабов выиграл этап Гран-при ФИДЕ в Женеве, Грищук и Непомнящий — на 2-м месте

В 9-м заключительном туре третьего этапа Гран-при ФИДЕ в Женеве (Швейцария) россиянин Петр Свидлер взял верх над китаянкой Хоу Ифань, а армянин Левон Аронян оказался сильнее Салема Салеха (ОАЭ). Остальные семь партий, в том числе между лидирующим Теймуром Раджабовым из Азербайджана и его ближайшим преследователем россиянином Яном Непомнящим, завершились вничью.

В итоге Раджабов сохранил лидерство по итогам этапа. Непомнящий и еще один российский гроссмейстер Александр Грищук поделили второе место.

Результаты партий 9-го тура

Петр Свидлер (Россия) – Хоу Ифань (Китай) – 1:0.

Левон Аронян (Армения) – Салем Салех (ОАЭ) – 1:0.

Ян Непомнящий (Россия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5.

Аниш Гири (Нидерланды) – Александр Грищук (Россия) – 0,5:0,5.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Ли Чао (Китай) – 0,5:0,5.

Александр Рязанцев (Россия) – Майкл Адамс (Англия) – 0,5:0,5.

Пентала Харикришна (Индия) – Дмитрий Яковенко (Россия) – 0,5:0,5.

Эрнесто Инаркиев (Россия) – Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5.

Павел Эльянов (Украина) – Рихард Раппорт (Венгрия) – 0,5:0,5.

Итоговое турнирное положение

1. Раджабов – 6 очков.

2-3. Грищук, Непомнящий – по 5,5.

4-10. Свидлер, Харикришна, Рязанцев, Мамедьяров, Ли Чао, Гири, Адамс – по 5.

11-14. Яковенко, Эльянов, Гельфанд, Аронян – по 4,5.

15. Инаркиев – 4.

16-17. Хоу Ифань, Раппорт – по 2,5.

18. Салех – 2.