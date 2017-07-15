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Захаров: о золоте ЧМ в синхронных прыжках мечтали с Кузнецовым с детства

15 июля 2017, суббота. 22:55. Другие

Прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов впервые в карьере стали чемпионами мира, выиграв синхронные прыжки с трёхметрового трамплина на ЧМ по водным видам спорта в Будапеште. Достигнутый результат прокомментировал Захаров.

«После пятого прыжка мы поняли, что были шансы выиграть. Шестой прыжок — наш коронный. Причём перед попыткой мы даже не общались. Вышли и сделали всё по максимуму. Сейчас даже не хочется говорить. Хочется приехать в гостиницу, лечь и отдыхать.

Мы о медали в синхронных прыжках мечтали с детства. Лет с 10-12, как начали прыгать. Нас ведь разъединяли, мы воевали, чтобы вместе прыгать. Поэтому это очень важная для нас медаль. Главные тренеры считали, что мы не подходим друг другу как партнёры, пытались поставить в парус ребятами постарше. Я прыгал долгое время достаточно успешно с Глебом Гальпериным. Кузя с Сашей Доброскоком. Но мы всегда хотели вместе выступать и в один прекрасный день сказали: либо вместе, либо никак.

Вместе с Надеждой Бажиной выполнили медальный план на чемпионат за один день? Да, Надя тоже молодец. Хорошо, что так удачно сложился первый день турнира. Ну а медальный план будем стараться перевыполнить», — приводит слова Захарова «Российская газета».

Кузнецов и Захаров взяли золото ЧМ в синхронных прыжках в воду
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
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Теги
Евгений Кузнецов — прыжки в воду Илья Захаров
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