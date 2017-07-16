Кузнецов: мы с Захаровым много лет шли к этой победе на чемпионате мира

Россиянин Евгений Кузнецов, победивший вместе с Ильёй Захаровым в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, поделился эмоциями от достигнутого успеха.

«Мы много лет шли к этой победе. Постоянно останавливались в шаге от золотой медали, а то и дальше. Но наконец-то стали чемпионами мира именно в синхронных прыжках. Мы с Ильёй очень давно стремились к этому, много работали. Нам все говорят: «Вы победили китайцев»! Но мы своих соперников не разделяем на китайцев и другие национальности. В жизни они для нас все друзья, а в спорте мы соревнуемся», — приводит слова Кузнецова агентство «Весь спорт».