Пацкевич: мы создали образ сексуальных девушек времён эпохи джаза

Россиянка Александр Пацкевич, победившая вместе со Светланой Ромашиной в технической программе соревнований дуэтов по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, поделилась впечатлениями от продемонстрированной программы.

«Эта программа очень эмоциональная, раскрепощённая, мы в ней создавали образ сексуальных, эмоциональных девушек времён эпохи джаза. Мне она нравится», — приводит слова Пацкевич «Российская газета».

Колесниченко и Пацкевич победили в технической программе дуэтов на ЧМ в Венгрии

Накануне Колесниченко победила в технической программе среди солисток.