Колесниченко: в дуэте даже улыбаться и хмуриться нужно синхронно

Российская синхронистка Светлана Колесниченко, которая завоевала уже две золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, рассказала о победной композиции технической программы «Джаз» на музыку из мюзикла «Чикаго», в которой она выступила вместе с Александрой Пацкевич.

«Эта программа была поставлена для Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной к Олимпиаде. Но они решили её не делать в Рио-де-Жанейро. Всё было готово, так что у нас появился шанс хорошо показать программу. Мы, естественно, смотрели фильм, чтобы вжиться в образы. Мы должны были прочувствовать «весь этот джаз» и заворожить судей. Как говорила наш тренер Татьяна Данченко, побольше сексуальности.

В группе можно чуть-чуть меньше улыбнуться, и это не будет заметно. В дуэте даже улыбаться и хмуриться нужно синхронно. Синхронизировать нужно всё, до мизинца, до последней мышцы на лице. Эмоции тоже надо оттачивать, чтобы всё происходило на уровне подсознания. Но Саша Пацкевич тоже опытная спортсменка. Я нисколько за неё не переживала. Была уверена, что она всё сделает на сто процентов.

В этом году выступить ещё и в группе мне было бы сложно в моральном плане. Спасибо нашему главному тренеру Татьяне Покровской, что освободила меня от группы и позволила полностью сконцентрироваться на соло, которое я никогда не делала на взрослых соревнованиях. Знаю, что принято решение включить в программу наших соревнований новую дисциплину «хайлайт». Вот в ней было бы прикольно поучаствовать», — приводит слова Колесниченко «Российская газета».