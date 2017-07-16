Данченко: Колесниченко по технике на голову выше всех своих соперниц

Тренер Татьяна Данченко прокомментировала победы нового состава российских синхронисток в соло и дуэте на чемпионате мира по водным видам спорта Будапеште.

«Дебют состоял однозначно. В техническом соло Света Колесниченко показала, что она по технике на голову выше всех своих соперниц. А Аля Пацкевич также защитила честь дуэта. Не подвела Свету в ее технике. Оказалась достойной партнершей.

В групповых упражнениях, где выступали Колесниченко и Пацкевич, немножко другие установки. Там сложные равнения, поддержки, там синхрон нужно держать очень внимательно. В дуэте плюс к этому всему нужно выдавать эмоции. Причем не просто улыбаться, а чувствовать эту музыку. Над этим работали, как и над всем остальным. Когда спортсменка приходит из группы, ее нужно настроить на индивидуальный вид.

Мы перешагнули середину, но впереди осталось четыре старта в произвольных программах. И они будут не менее напряженные, чем эти. Конечно, начало положено. Но ни Света, ни Аля, ни я не расслабляемся. Волнение меня не отпускает даже сейчас, даже в этот момент я думаю, как завтра мы поедем на тренировку в другой бассейн, как завтра Света выступит в квалификации произвольной программы в соло», — приводит слова Данченко «Российская газета».