Сборная РФ — вторая в медальном зачёте после двух дней ЧМ по водным видам спорта

По итогам второго соревновательного дня чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште сборная России уступила лидерство в медальном зачёте команде Китая. У китайских спортсменов, как и у россиян, три золотые медали, но общее количество наград больше у спортсменов из Поднебесной (6 против 4).

16 июля российская сборная завоевала только одну медаль. Чемпионками мира стали синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич. В копилку Китая два золота и серебро положили прыгуны в воду.

Третье место в медальном зачёте занимают французы, которые обе золотые медали завоевали в плавании на открытой воде. Также одно золото у команды Австралии. Спортсмены других стран побед в Будапеште пока не одерживали.