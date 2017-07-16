Синхронистки РФ выиграли квалификацию ЧМ в технической программе групп

Российские синхронистки выиграли квалификацию в технической программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Влада Чигирёва, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Анастасия Баяндина, Полина Комар, Вероника Калинина, Дарья Баяндина и Мария Шурочкина за своё выступление получили 95,0121 балла. Вторыми в квалификации стали китайские синхронистки (93,0711), третьими – спортсменки сборной Японии (91,7484).
Финал в этом виде синхронного плавания пройдёт 18 июля.