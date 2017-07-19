Захаров и Кузнецов вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Чемпионы мира россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов вышли в полуфинал соревнований в индивидуальных прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Захаров в квалификации продемонстрировал второй результат (502,30 балла), Кузнецов – 12-й (423,85).

Лучшим в отборочных соревнованиях стал представитель Китая Си Сии (512,90).

15 июля Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина.