22-23 июля в Казани пройдёт пятый этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, официально признанный Международной федерацией аэронавтики. В ходе соревнований пилоты на лёгких, сверхманёвренных самолётах проходят на время воздушную трассу, обозначенную специальными воротами из наполненных воздухом 25-метровых пилонов, развивая при этом скорость до 370 км/ч. Участие в соревнованиях примут 14 опытнейших пилотов.

В общем зачёте лидирует японец Ёсихидэ Муроя, опережающий ближайшего преследователя, чеха Мартина Шонки, на два очка. На третьем месте располагается канадец Пит Маклауд. На одно очко позади него – представитель США Кирби Чемблис.

Восходящая звезда чемпионата чех Петр Копфштейн и действующий чемпион мира немец Маттиас Дольдерер делят пятое и шестое места. Всего четыре очка разделяют пилотов, расположившихся на местах с седьмого по одиннадцатое. Среди них француз Николя Иванофф, дед которого был родом из России.

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