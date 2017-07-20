Литвинов: было тяжело сохранять струну натянутой без цели в голове

Российский метатель молота Сергей Литвинов прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешить ему выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«У меня позади два сложных года. Два года ожиданий и надежд, и сегодня настал день, когда этот ужасный опыт закончился. IAAF одобрила мою заявку, и теперь я могу выступать везде, где захочу.

Было тяжело сохранять струну натянутой без цели в голове. Теперь цель есть, и нужно собрать свою голову до Лондона. Всем, кто меня поддерживал всё это время, спасибо большое!" — написал Литвинов на своей странице в «Фейсбуке».