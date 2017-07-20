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Литвинов: было тяжело сохранять струну натянутой без цели в голове

20 июля 2017, четверг. 15:57. Другие

Российский метатель молота Сергей Литвинов прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешить ему выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«У меня позади два сложных года. Два года ожиданий и надежд, и сегодня настал день, когда этот ужасный опыт закончился. IAAF одобрила мою заявку, и теперь я могу выступать везде, где захочу.

Было тяжело сохранять струну натянутой без цели в голове. Теперь цель есть, и нужно собрать свою голову до Лондона. Всем, кто меня поддерживал всё это время, спасибо большое!" — написал Литвинов на своей странице в «Фейсбуке».

IAAF допустила Литвинова и ещё 7 атлетов РФ к стартам под нейтральным флагом
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Литвинов
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