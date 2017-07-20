Мартынюк, Гудкова, Башта, Большакова, Позднякова прошли квалификацию на ЧМ

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. В соревнованиях шпажисток квалификацию преодолели россиянки Дарья Мартынюк и Татьяна Гудкова, в турнире саблисток – Анна Башта, Валерия Большакова и Софья Позднякова.

По рейтингу от квалификации были освобождены двукратные олимпийские чемпионки саблистка Яна Егорян и шпажистка Татьяна Логунова, а также призёр Олимпийских игр шпажистка Виолетта Колобова.

В 1/32 финала Логунова сразится с Николь Тал из Израиля, Колобова – с Си Син Ян из Гонконга, Мартынюк – с эстонкой Ириной Эмбрих, Гудкова – с немкой Моникой Созанской. В турнире саблисток Большакова встретится с представительницей Греции Теодорой Гкунтурой, Позднякова – с румынкой Бьянкой Паску, Башта – с Богной Юзвяк из Польши, Егорян – с канадкой Мэдисон Тургуд.