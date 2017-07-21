Российские гандболисты проиграли команде Испании на молодёжном ЧМ

Мужская молодёжная сборная России в матче второго тура группового этапа чемпионата мира U21 по гандболу в Алжире проиграла команде Испании со счётом 26:31. На старте соревнований россияне уступили сборной Македонии — 22:29.

В других матчах группы сборная Буркина-Фасо проиграла команде Македонии — 20:48, а бразильцы оказались сильнее команды Туниса — 36:29.

21 июля сборная России встретится с командой Бразилии, 23-го — с командой Туниса, а 24-го — со сборной Буркина-Фасо.

Для выхода в плей-офф нужно занять в группе место не ниже четвёртого.