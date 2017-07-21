Саблист Якименко не сумел пробиться в 1/8 финала чемпионата мира

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. В 1/8 финала в личном турнире саблистов вышли россиян Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко. Ибрагимов победил венгра Чанада Гемеши – 15:10, а Даниленко — иранца Муджтабу Абедини – 15:14.

Ещё один представитель России Алексей Якименко уступил иранцу Али Пакдаману – 14:15.



Следующим соперником Ибрагимова будет венгр Арон Шилади, а Даниленко сразится с представителем Южной Кореи Сангуком О.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.