Болт пробежал стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» за 9,95 секунды

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт одержал победу в беге на 100 м на 11-м этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, пробежав дистанцию за 9,95 секунды. Вторым стал американец Исайя Янг, а замкнул тройку призёров представитель Южноафриканской Республики Акани Симбине.



Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 11-й этап. Монако

Мужчины. 100 м



1. Усэйн Болт (Ямайка) – 9,95.

2. Исайя Янг (США) – 9,98.

3. Акани Симбине (ЮАР) – 10,02.

Ранее Болт объявил, что после чемпионата мира — 2017 завершит спортивную карьеру.