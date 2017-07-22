Шпажист Сухов победил Ходоса в 1/32 финала ЧМ, Анохин и Глазков проиграли

На чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) начались индивидуальные соревнования шпажистов. В 1/32 финала россиянин Павел Сухов оказался сильнее своего соотечественника Сергея Ходоса со счётом 15:9. Следующим оппонентом 29-летнего бронзового призёра чемпионата мира – 2013 станет итальянец Паоло Пиццо, взявший верх над ещё одним представителем России Никитой Глазковым — 15:14.

Четвёртый участник соревнований от сборной России Вадим Анохин в первом раунде основной сетки не смог сломить сопротивление чеха Иржи Берана, уступив со счётом 10:15.