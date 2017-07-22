Баташова стала девятой на ЧЕ по современному пятиборью в Минске

Представительница Беларуси Анастасия Прокопенко завоевала золото на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске (Беларусь) с результатом 1350 очков. Второе место заняла венгерка Шаролта Ковач (1336), третьей стала Илке Озюксель из Турции (1333).
Лучшая из россиянок Ульяна Баташова заняла девятое место (1306). Анна Буряк стала 21-й (1264), Екатерина Хураськина — 25-й (1250), Гульназ Губайдуллина — 33-й (959).
Сборная Италии победила в командном зачёте (3963), венгерки стали вторыми (3909), сборная Беларуси — третьей (3891). Команда России стала шестой (3820).