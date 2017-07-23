Шпажистки Логунова, Колобова и Гудкова — в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

Россиянки Татьяна Логунова, Виолетта Колобова и Татьяна Гудкова пробились в 1/8 финала индивидуальных соревнований шпажисток на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия).

Гудкова сначала победила немку Монику Созанску со счётом 13:12, а затем кореянку Инчжеон Чой – 15:8. Колобова взяла верх над Кайлин Си из Гонконга – 15:12 и француженкой Арианной Малло – 15:10, Логунова была сильнее Николь Тал из Израиля – 10:8 и француженки Коралин Виталис – 15:5. Ещё одна россиянка Дарья Мартынюк в первом раунде уступила эстонке Ирине Эмбрих – 7:15.



В 1/8 финала Логунова встретится с венгеркой Вивьен Варнаи, Колобова – с кореянкой Юн Ми Кан, Гудкова – с Эмбрих.