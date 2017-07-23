Шпажистки Гудкова, Колобова и Логунова вышли в четвертьфинал ЧМ по фехтованию

Россиянки Татьяна Гудкова и Виолетта Колобова встретятся между собой в четвертьфинале личного турнира шпажисток на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия), что гарантирует России место на пьедестале. Гудкова в 1/8 финала победила эстонку Ирину Эмбрих – 15:8, а Колобова оказалась сильнее кореянки Юн Ми Кан – 15:7.

В четвертьфинал пробилась также двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова, одолевшая венгерку Вивьен Варнаи – 15:10. За место в полуфинале Логунова поспорит с украинкой Еленой Кривицкой.