Мужская сборная России — 4-я в эстафете кролем на ЧМ, США стали чемпионами

В 10-й день чемпионата мира по водным видам спорта, проходящего в Будапеште (Венгрия), американцы победили в мужской кролевой эстафете 4х100 м с результатом 3.10,06. Серебро завоевали бразильцы (3.10,34), бронза у венгров (3.11,99). Сборная России (Данила Изотов, Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Никита Королёв) стала четвёртой с результатом 3.12,58.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х100 м.
1. США – 3.10,06.
2. Бразилия – 3.10,34.
3. Венгрия – 3.11,99.
4. Россия (Данила Изотов, Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Никита Королёв) – 3.12,58.