Саблисты РФ проиграли румынам на ЧМ в поединке за 5-8-е места

Саблисты сборной России неудачно стартовали в турнире за 5-8-е места командных соревнований чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Лейпциге (Германия). Россияне Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Алексей Якименко уступили румынской команде со счётом 38:45.

Теперь россиянам предстоит поединок за седьмое место, в котором соперником отечественных саблистов станет сборная Франции. За пятое место румынские саблисты поспорят со сборной Ирана.

Напомним, что мужская сборная России по фехтованию на саблях выбыла из борьбы за медали, уступив в четвертьфинале команде США – 38:45.