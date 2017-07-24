Рапиристки РФ вышли в полуфинал ЧМ, саблисты проиграли американцам

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Инны Дериглазовой, Аделины Загидуллиной, Анастасии Ивановой и Светланы Трипапиной вышла в полуфинал, победив команду Канады со счётом 42:36.

За выход в финал россиянки поспорят либо с американками, либо с китаянками.

Российские саблисты Камиль Ибрагимов, Алексей Якименко, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко в четвертьфинале проиграли американцам – 38:45. В турнире за пятое-восьмое места россияне сразятся с румынами.