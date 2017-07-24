Пятиборцы РФ выиграли смешанную эстафету на ЧЕ в Минске

Сборная России по современному пятиборью в составе Гульназ Губайдуллиной и Кирилла Белякова завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в Минске (Беларусь).

Серебряными призёрами стали итальянцы Алессандра Фрецца и Пьерпаоло Петрони. Бронзу завоевали венгры Шаролта Ковач и Роберт Каса.

Эта медаль стала четвёртой для российской команды на чемпионате Европы. В активе россиян также золото Александра Лесуна и две серебряные награды в мужской и женской командных гонках. Такие результаты обеспечили первое место в медальном зачёте соревнований.